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Общество

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова выразила соболезнования родным и близким детей, погибших в палаточном лагере в Хабаровском крае.

«Почему опять гибнут дети? Зимняя вишня, Сямозеро, Холдоми... Страшная статистика страшнейшей халатности взрослых», - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Наталья Соколова рассказала, что ей поступают звонки встревоженных родителей, дети которых сейчас находятся в лагерях Псковской области. Она подчеркнула, что без приемки всеми службами и ведомствами — Государственным пожарным надзором, МВД, ГИМС — ни один лагерь не открывают. Но и после старта работы смен в детских оздоровительных лагерях регулярно проводятся проверки. «Потому что ставится задача организации безопасного отдыха детей», - уточнила омбудсмен.

«Есть у меня, к сожалению, примеры работы несанкционированных палаточных лагерей, в основном на частных территориях, куда "смелые" родители отправляют за немалые деньги своих чад, даже не удосуживаясь поинтересоваться, в каких условиях проживают дети. Организаторам поясняем необходимость информирования органов местного самоуправления, а также МВД и МЧС о месте дислокации и количестве детей. Как минимум. Не все слышат и соглашаются. Ссылаются на право частной собственности и доверенности от родителей. Хотят свободы от контроля. Боятся проверок и закрытия, так как не соответствуют нормативам. И самое страшное то, что уверены, что у них точно ничего подобного не произойдет», - отметила Наталья Соколова.

Она подчеркнула, что «можно сколько угодно организовывать проверок, выездов, контрольных мероприятий всеми контрольно-надзорными органами, но пока во главу угла взрослые люди будут ставить наживу и слепую прибыль, а не качество услуг и безопасность, страшная статистика будет увеличиваться».

22 июля в Хабаровском края произошла трагедия — в результате пожара в детском палаточном лагере погибли 4 ребенка. Сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено уголовное дело.

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