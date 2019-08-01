Минобороны планирует за пять дней потушить пожары в Сибири

09:52, 01 августа 2019, ПАИ

Минобороны России намерено за пять дней потушить очаги пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Для тушения пожаров Министерство обороны задействует самолёты по поручению президента России Владимира Путина. В частности, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России из Псковской области уже прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров. Экипажи также вылетели из Брянской, Тверской, Ивановской, Ростовской, Оренбургской и Ульяновской областей.

Первые полеты самолётов, задействованных в тушении пожаров, уже начались. Минобороны рассчитывает потушить очаги пожаров в течение пяти суток. Но не исключено, что этот срок будет увеличен.

В данный момент в России горит 2,7 миллиона гектаров лесов. Режим ЧС введен в четырёх регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.