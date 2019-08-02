Леонид Рошаль назвал выпадение детей из окон национальной бедой

14:11, 02 августа 2019, ПАИ

«Выпадение детей из окон уже становится национальной бедой», — заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в своем обращении к Правительству России с просьбой защитить детей от несчастных случаев, сообщает портал «ДокторПитер».

Свое обращение Леонид Рошаль назвал «криком отчаяния». «За последние четыре года неоднократные попытки привлечь внимание общественности к этой теме через средства массовой информации эффекта не дали. Дети продолжают выпадать, умирать или становиться инвалидами. Горе и отчаяние родителей описать невозможно», — отметил он.

Леонид Рошаль призвал Правительство на законодательном уровне прописать механизмы обеспечения безопасности детей, проживающих в многоэтажных домах.

При этом он указал на «бездушие и формализм» чиновников и депутатов, которые на словах поддерживают инициативу, но воплощают ее в жизнь слишком долго, ссылаясь на необходимость «длительных обсуждений с экспертами».

«Нельзя ли все эти процедуры ускорить? Нельзя ли все это решить за пару месяцев? Или еще быстрее, есть примеры, когда хотят и делают», — добавил президент национальной медицинской палаты.

В Псковской области с начала летнего сезона погибли двое малолетних детей в результате падений из окон. Так, 1 августа в Великих Луках двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома, когда оперся на москитную сетку. Спасти ребенка медикам не удалось. 8 июня в Стругах Красных из-за падения со второго этажа погибла 1,5-годовалая девочка.