В Псковской области из окна выпал 1,5-годовалый ребенок и погиб

09:33, 10 июня 2019, ПАИ

В Псковской области погиб маленький ребенок. Трагедия произошла в Стругах Красных. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 1,5-годовалая девочка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, ребенок получил серьезные травмы и скончался.

В пресс-службе отметили, что с наступлением теплого времени года падение из окон становится одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

В связи с этим СУ СК России по Псковской области просит граждан никогда не держать окна помещения открытыми, если там находится ребенок, а также никогда не оставлять ребёнка без присмотра. Кроме того, в региональном управлении рекомендуют установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.