Закон об увеличении выплат на ребёнка подписал Владимир Путин

16:44, 03 августа 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся выплат на детей. Как пишет РИА Новости, теперь деньги на первого или второго ребенка смогут получать большее количество семей, а кроме того, для некоторых категорий родителей продлеваются выплаты на детей до достижения ими трёх лет.

Закон меняет критерий нуждаемости семей. Ранее на выплату могли претендовать семьи, где среднедушевой доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Теперь на неё смогут рассчитывать все, чьи доходы ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Для них вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет, которые будут равны прожиточному минимуму. Сейчас такое пособие составляет всего 50 рублей.

Вырос и срок, в который можно было подать документы на получение пособия. Ранее он был ограничен полутора годами с момента рождения ребёнка, теперь - тремя.

Поправки в законодательство РФ коснуться 70% семей.