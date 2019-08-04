Нетрезвый капитан посадил на мель судно в порту Риги

16:40, 04 августа 2019, ПАИ

Грузовое судно Hadeland под флагом Антигуа и Барбуда дважды село на мель при выходе из порта Риги вечером 3 августа, сообщает DELFI Латвия.

Первый раз экипаж судна самостоятельно смог сняться с мели. Когда судно село на мель повторно, береговая охрана поднялась на борт и установила, что капитан корабля находился в нетрезвом состоянии. О случившемся составили протокол, судно отбуксировали обратно в Рижский порт.

Ранее в Рижском свободном порту впервые пришвартовались сразу четыре морских парома, которые привезли в город 3 тысячи 500 туристов.