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Общество

Нетрезвый капитан посадил на мель судно в порту Риги

Грузовое судно Hadeland под флагом Антигуа и Барбуда дважды село на мель при выходе из порта Риги вечером 3 августа, сообщает DELFI Латвия.

Первый раз экипаж судна самостоятельно смог сняться с мели. Когда судно село на мель повторно, береговая охрана поднялась на борт и установила, что капитан корабля находился в нетрезвом состоянии. О случившемся составили протокол, судно отбуксировали обратно в Рижский порт.

Ранее в Рижском свободном порту впервые пришвартовались сразу четыре морских парома, которые привезли в город 3 тысячи 500 туристов.

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