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Общество

Более 1,1 млн рублей долгов по налогам погасили псковичи

В Псковской области за полгода должники погасили 1 миллион 138 тысяч рублей просроченной задолженности по налоговым платежам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всего за полгода судебные приставы провели двенадцать рейдов, в рамках которых посетили 139 должников. В отношении тех должников, которые не исполнили свои обязательства, были вынесены постановления об административной ответственности по статье 17.14 КоАП РФ. Также в отношении недобросовестных налогоплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы России и об удержании денег из зарплаты должников.

После проведения рейдовых мероприятий должники погасили 1 миллион 138 тысяч рублей просроченной задолженности по налоговым платежам.

В пресс-службе отметили, что для того, чтобы избежать применения мер принудительного взыскания, необходимо своевременно оплачивать начисленные налоговые платежи. В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря.

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