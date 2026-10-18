День работников дорожного хозяйства отмечают сегодня

10:59, 18 октября 2026, ПАИ

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечают сегодня, 20 октября, сообщает calend.ru.

Праздник приходится на третье воскресенье октября; он учреждён в 1996 году и первоначально назывался Днём работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожное хозяйство – крупнейший сегмент общественного достояния России: в сферу входят более 3 000 учреждений и предприятий, где трудятся около 750 000 человек.

В последние годы большое внимание уделяется строительству дорог, особенно в небольших населённых пунктах, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и доступнее.