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Общество

День отца отмечают в России

В России начиная с 2021 года отмечается важный семейный праздник – День отца, сообщает calend.ru. Дата его празднования – третье воскресенье октября.

Фото: ПАИ

До этого времени свой официальный день был только у российских мам, он отмечается в последнее воскресенье ноября начиная с 1998 года. А вот День отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы учреждения такого праздника звучали не раз. К тому же в ряде российских регионов День отца отмечали на местном уровне уже несколько лет.

Поэтому представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День отца на официальном уровне.

К идее вернулись весной 2021 года, когда на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета отцов и о традициях празднования Дня отцов в регионах России. В итоге Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца, поддержанное президентом страны, который и подписал соответствующий указ об установлении праздника.

Таким образом несправедливость была устранена и праздник, посвящённый отцам, получил официальный общероссийский статус наравне с другими семейными праздниками – Днём матери, Днём защиты детей и Днём семьи, любви и верности.

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