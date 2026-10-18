День отца отмечают в России

09:57, 18 октября 2026, ПАИ

В России начиная с 2021 года отмечается важный семейный праздник – День отца, сообщает calend.ru. Дата его празднования – третье воскресенье октября.

До этого времени свой официальный день был только у российских мам, он отмечается в последнее воскресенье ноября начиная с 1998 года. А вот День отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы учреждения такого праздника звучали не раз. К тому же в ряде российских регионов День отца отмечали на местном уровне уже несколько лет.

Поэтому представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День отца на официальном уровне.

К идее вернулись весной 2021 года, когда на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета отцов и о традициях празднования Дня отцов в регионах России. В итоге Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца, поддержанное президентом страны, который и подписал соответствующий указ об установлении праздника.

Таким образом несправедливость была устранена и праздник, посвящённый отцам, получил официальный общероссийский статус наравне с другими семейными праздниками – Днём матери, Днём защиты детей и Днём семьи, любви и верности.