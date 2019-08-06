Юлия Пересильд с семьёй приехала в Псков

12:09, 06 августа 2019, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд вместе с семьей приехала в Псков. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я на Родине», - написала Юлия Пересильд под фотографией с родителями и детьми на фоне Псковского кремля.

Ранее Юлия Пересильд заявляла о том, что хочет что-нибудь сделать для своего родного города – Пскова. После этого она сообщила, что готова сняться в роли княгини Ольги – основательницы и покровительницы Пскова.

Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 в Пскове. В фильмографии актрисы - около сорока кинокартин, среди которых «Пять невест», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Холодное танго». А 31 июля на Первом канале стартовал показ сериала «Петербург. Любовь. До востребования» с Юлией Пересильд в главной роли.