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Общество

Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги

Instagram Юлии Пересильд

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд выразила желание сняться в роли княгини Ольги – основательницы и покровительницы Пскова. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Уже лет 10 мечтаю ее сыграть! И пока никак не приходит час. А вообще, невероятная история женщины сильной, смелой, мудрой и хитрой! Пусть пространство подарит это», – написала Юлия Пересильд. Также она поздравила всех с Днем святой равноапостольной княгини Ольги.

«Внешне вы абсолютно подходите для роли княгини Ольги», – отметила одна из подписчиц актрисы. Ранее Юлия Пересильд говорила о том, что хочет что-нибудь сделать для ее родного города – Пскова.

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