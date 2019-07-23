31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли

16:38, 23 июля 2019, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Петербург. Любовь. До востребования», первую серию которого покажут на «Первом канале» 31 июля в 21:30. Об этом сообщает портал «Кино» сервиса Mail.ru.

По сюжету, молодая учительница из глубинки Светлана приезжает в Санкт-Петербург на семинар. Там она знакомится с геологом-нефтяником Федором, который в скором времени бросает экспедицию и делает девушке предложение. Очень скоро семейная жизнь с Федором начинает тяготить Светлану. И вот однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным, который с удовольствием проводит для Светланы экскурсии по любимому городу.

Юлия Пересильд рассказала, что что ее героиня, это, «безусловно, человек интеллигентный, в чем — то принципиальный». Актриса считает, что героиня сериала совершенно не способна принимать решения: «Она не может сделать шаг, чтобы начать отношения, или прервать отношения».

Сериал снимали в Санкт-Петербурге. В картине также играют Наталья Бурмистрова, Юрий Кузнецов, Эра Зиганшина, Рудольф Фурманов, Сергей Мардарь, Лариса Леонова, Татьяна Тузова и Егор Бакулин.