Марш-бросок совершили участники «Десантного взвода» в Псковской области

17:17, 07 августа 2019, ПАИ

10-километровый марш-бросок с тремя огневыми рубежами совершили участники армейского конкурса «Десантный взвод» в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Сначала команды пробежали 5 километров, а затем выполнили повели стрельбы из автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. После этого они направились на 500-метровый круг, преодолели очередной огневой рубеж со стрельбой из ручного пулемета и побежали на 500-метровый круг. После этого военнослужащих снова ждала стрельба из ручного пулемета и 4-километровый забег.

Обязательное условие — команда должна прийти на финиш в составе подразделения. Первой на старт вышла сборная Венесуэлы, затем — Алжира. «Российская дружина стартовала третей и уверенно прошла дистанцию с тремя огневыми рубежами», — отметили в Минобороны.

После подведения итогов соревнования объявят результаты второго этапа и определят места команд после двух этапов соревнований. По итогам первого этапа соревнований лидирует команда российских десантников.

Всего в «Десантном взводе», который проходит в рамках Международных армейских игр, участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны.