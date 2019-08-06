Россия лидирует после первого этапа конкурса «Десантный взвод»

10:41, 06 августа 2019, ПАИ

Команда российских десантников лидирует по итогам первого этапа конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод», который проходит в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Первый этап «Десантного взвода» завершился 5 августа. В его рамках военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров.

В подэтапе «Десантирование в составе взвода. Сбор на площадке приземления» российская команда показала лучшее время - 3 минуты 31 секунда, белорусские десантники выполнили задание за 3 минуты 38 секунд, а десантники из Китая - за 4 минуты.

В марш-броске на 10 километров лучшими снова были российские десантники. Они выполнили поставленную задачу за 44 минуты и 31 секунду. На секунду от победителя отстала команда Китая, а третьими стали десантники из Ирана. Они совершили марш-бросок за 44 минуты 43 секунды.

По итогам первого этапа первое место завоевала команда десантников из России, второе — сборная Китай, третье — Белоруссия.

«Десантный взвод» проводится в пятый раз. Псковская область впервые принимала турнир в прошлом году. В конкурсе участвуют представители 21 страны, всего - более 400 военнослужащих.