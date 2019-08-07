Новая поликлиника откроется в Дно в середине августа

22:21, 07 августа 2019, ПАИ

В Дно откроется новая поликлиника, которая из старого здания переедет в здание районной больницы. Ориентировочно объект будет сдан в середине августа. Об этом сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова отметила, что сроки сдачи объекта, а также его укомплектованность медицинским оборудованием она обсудила на выездном совещании с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым и руководителем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

По её словам, Марина Гаращенко заверила, что поликлиника будет оборудована новым медицинским оборудованием. «Уже установлено одно новое современное стоматологическое кресло, всего их будет два», - уточнила советник губернатора.

«Моя задача, это развитие и улучшение медицинского обслуживания в нашем районе. Хоть сегодня здравоохранение выведено за рамки муниципального ведения, тем не менее, поддержка муниципалитета нужна во многих вопросах, потому как забота о здоровье жителей это и есть задача главы района», - отметила Татьяна Пахомова и добавила, что в планах ремонт всей больницы в Дно.