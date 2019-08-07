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Общество

Новая поликлиника откроется в Дно в середине августа

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

В Дно откроется новая поликлиника, которая из старого здания переедет в здание районной больницы. Ориентировочно объект будет сдан в середине августа. Об этом сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова отметила, что сроки сдачи объекта, а также его укомплектованность медицинским оборудованием она обсудила на выездном совещании с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым и руководителем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, Марина Гаращенко заверила, что поликлиника будет оборудована новым медицинским оборудованием. «Уже установлено одно новое современное стоматологическое кресло, всего их будет два», - уточнила советник губернатора.

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

«Моя задача, это развитие и улучшение медицинского обслуживания в нашем районе. Хоть сегодня здравоохранение выведено за рамки муниципального ведения, тем не менее, поддержка муниципалитета нужна во многих вопросах, потому как забота о здоровье жителей это и есть задача главы района», - отметила Татьяна Пахомова и добавила, что в планах ремонт всей больницы в Дно.

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