Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно

11:54, 02 августа 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области посетила Дновский филиал Порховской межрайонной больницы 2 августа. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, целью визита стал контроль за ходом ремонтных работ в медицинском учреждении в Дно.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Татьяна Горбунова показала, где будет располагаться взрослая и детская регистратуры, информационный блок. Также осмотрели прививочный кабинет, процедурную, кабинеты педиатра и «здорового ребенка».

В процессе осмотра больницы Марина Гаращенко оценила ремонт конференц-зала, кабинета невролога и лора, дерматолога, гинеколога, комнату отдыха водителей. В холле, как рассказала Татьяна Горбунова, будет зона комфорта с телевизором. Вход в больницу оборудован удобным пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья и матерей с колясками. Автопарк будет располагаться рядом с больницей.

По итогам осмотра медицинского учреждения, Марина Гаращенко подчеркнула, что ремонтные работы в больнице сделаны на высоком уровне, а направленные на это деньги освоены в полном объеме и качественно. «Этот объект хороший, — отметила она. — Жители должны быть довольны. По крайней мере, соблюдены все нормы СанПиН».

Председатель комитета рассказала, что получился хороший логистический комплекс, в котором имеются и детская, и взрослая поликлиники для того количества населения, которое проживает в районе. «Мы предусмотрели новую модель медорганизации изначально», — пояснила Марина Гаращенко и добавила, что в этой больнице отказались от принципа «классической» регистратуры. Здесь будет функционировать отдельный ресепшн для детей и взрослых с игровыми зонами и местами отдыха. Также будет предусмотрена стойка дежурного администратора.

Набор специалистов в медучреждении Марина Гаращенко считает «большой удачей». Также она подчеркнула важность наличия стоматологического кабинета со своим специалистом.

«Мне все нравится, очень качественно сделано», — отметила Марина Гаращенко и призвала поддерживать благоустройство в надлежащем виде. «Я считаю, что через пару недель будем принимать объект в полном объеме», — добавила она.

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова подчеркнула, что учреждение будет удобным и для населения, и для медработников. Она отметила, что в больнице сделали современный и качественный ремонт. Татьяна Пахомова добавила, что контроль за объектом будет осуществляться и со стороны от администрации района. Также советник главы региона подняла проблему отсутствия морга в Дно.