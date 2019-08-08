Поречье: Вилы в сторону

17:28, 08 августа 2019, ПАИ

В Псковской области всё чаще можно встретить примеры, когда бизнес и общество, несмотря на массу неприятных вопросов друг к другу, в состоянии выстроить цивилизованный диалог. Всё больше людей откидывает в сторону «вилы», направленные в спину инвесторам, последние же поворачиваются лицом к рядовым жителям.

Практика неоднократно показывала, что конфликт нужен лишь тем политическим силам, которые пытаются поиметь с этого, как сейчас модно говорить — profit, заработать сомнительного качества политические очки на недовольстве граждан. Повышают ли они таким образом свой авторитет в глазах возможных избирателей? Нет. Всё больше жителей региона осознают тупиковость конфликтов, не поддаются им и ступают на путь диалога с бизнесом.

Один из недавних примеров — ситуация со строительством завода «Титан-Полимер» в Псковском районе. Руководство проекта терпеливо рассказывало [и даже показывало ] реальное положение дел, парируя выпады не всегда аргументированные, а порой и просто агрессивные.

Еще один диалог разворачивается на наших глазах.

О Великолукском свиноводческом комплексе

Строительство Великолукского свиноводческого комплекса в деревне Поречье три года назад вызвало бурный шквал негодования среди местных жителей, общественников, ряда политических партий, а также тех средств массовой информации, которые при любом удобном случае «кормятся негативом». Но факт остается фактом — требования жителей сохранить чистую экологию остаются справедливыми и законными.

Великолукский агропромышленный холдинг понимает взволнованность сельчан и поэтому выходит на открытый диалог с ними, планомерно развенчивая мифы о том, что местным жителям «подложили свинью» или «экологическую бомбу».

Недавно руководители и ведущие специалисты Великолукского агропромышленного холдинга организовали для жителей Пореченской волости и представителей общественности выезд на свиноводческую площадку в селе Захарово вблизи деревни Поречье. Автобусы для выезда предоставил Великолукский мясокомбинат.

Все желающие, включая главу Великих Лук Николая Козловского, главу Великолукского района Сергея Петрова, главу Пореченской волости Елену Демьянчук, а также представителей общественной организации «За честное предпринимательство на чистой земле», посмотрели многофункциональный комплекс.

Делегация также оценила конструкции для хранения и переработки навоза с экзотическими названием «лагуны». Эти объекты оснастили специальным пленочным покрытием, которое предотвращает попадание органических веществ в землю, в чем общественность лично убедилась.

Затем в Доме культуры генеральный директор предприятия Руслан Марценкевич призвал участников встречи к открытому диалогу. Руководитель общественной организации «За честное предпринимательство на чистой земле» Андрей Мухаметшин рассказал, что остался удовлетворён увиденным.

«Это всё вселяет оптимизм, безусловно. Это то, о чем мы долго-долго просили, о чем говорили неоднократно», — отметил он.

О проделанных масштабных работах на предприятии рассказал директор Великолукского свиноводческого комплекса Денис Ладыгин. При этом он подчеркнул, что свиноводческий комплекс — это современная компания. «Мы постоянно мониторим ситуацию с новыми технологиями», — заверил руководитель предприятия.

Денис Ладыгин акцентировал внимание на том, что компания пришла не на один день, а надолго. Он отметил, что предприятие является социально ориентированным, и дает возможность сельчанам жить и работать на земле предков.

Основа экономики — сельское хозяйство

Глава Великолукского района Сергей Петров напомнил о том, что основой экономики в районе всегда выступало сельское хозяйство, и сейчас в муниципалитете имеется бизнес, который готов приводить в порядок земли сельскохозяйственного назначения.

Сергей Петров не зря подчеркнул это, поскольку на пути к свиноводческой площадке участники выезда увидели расчищенные силами Великолукского агрохолдинга поля.

Агропромышленный холдинг с 2017-го года ведет непростую работу по восстановлению сельскохозяйственных земель. Благодаря ему уже 1000 га стали полноценными полями, на которых агрохолдинг высевает зерновые культуры. Результат: качественный урожай, новые рабочие места и безопасность, так как заросшие поля представляют существенную опасность для сел и деревень во время весенних палов травы .

Сергей Петров акцентировал внимание на том, что предприятие активно развивает животноводство, успешно занимается переработкой отходов, платит налоги в бюджет и при этом не боится вести диалог с населением.

«Есть бизнес, есть экономика, есть рабочие места — это всё хорошо», — заметил глава Великих Лук Николай Козловский на состоявшейся встрече и добавил, что многое из сделанного заслуживает благодарности. По его словам, он испытывает гордость за деятельность Великолукского агрохолдинга.

«Однако, на первое место сейчас должна выходить экология», — продолжил Николай Козловский. Глава настоятельно рекомендовал разработать и представить четкий график внедрения новых эффективных технологий по защите окружающей среды.

«Спасательный круг»

Работники Великолукского свиноводческого комплекса с благодарностью отзываются о предприятии. Так, один из операторов комплекса на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова рассказал , что до появления площадок ВСК жителям окрестных деревень практически негде было работать, и многие уехали в другие места в поисках заработка. «Я и сам об этом думал, но, к счастью, теперь всё изменилось», — отметил он.

«Жизнь и у моих соседей, которые тоже трудятся на площадках ВСК, также стала налаживаться. Грибы, ягоды, рыба в озёрах как были, так и есть. Каких-то негативных изменений в окружающей среде мы не замечаем, да и откуда им взяться? Все технологии соблюдаются!» — говорится в сообщении.

Оператор подчеркнул, что свиноводческий комплекс стал для многих сельчан настоящим «спасательным кругом», который «не только помогает нашей стране и области стать сильнее в плане продовольственной безопасности, но и даёт людям работу, возможность жить и растить детей».

По словам оператора, ряд недоброжелателей «раздувает явно надуманную проблему якобы экологической катастрофы, в угоду не понятно [понятно] кому».

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Руководству Великолукского свинокомплекса еще придется немало потрудиться, чтобы достичь взаимопонимания с жителями Пореченской волости, заинтересованной общественностью, и доказать, что крупный агроинвестор — это благо для каждого.

Актуальные вопросы остаются, но общая тенденция к адекватности и конструктивности налицо.

Кстати, согласно сведениям из доклада об экологической ситуации в регионе в 2018 году, представленным региональным комитетом по природным ресурсам и экологии, Псковская область относится к субъектам России со стабильно низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду.