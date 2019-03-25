Разрушая легенды

19:17, 26 марта 2019, ПАИ

Вот уже несколько месяцев общественно-политической темой № 1 в Псковской области является строительство на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер» по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-плёнок. Инвестиционный проект с «ценой вопроса» в 13 миллиардов рублей привлек внимание оппозиционных политиков и связанных с ними предпринимателей, разыгрывающих карту «экологической угрозы». Псковское агентство информации разобралось, насколько обоснованы опасения «политэкологов», и что на самом деле представляет собой производство «Титана».

Бомба или фикция?

На митингах и в соцсетях противники многомиллиардного инвестпроекта рисуют апокалипсическую картину: «выжженная земля», отравленные воздух и вода. А между тем, сегодня в Псковской области, в том числе в непосредственной близости от региональной столицы, спокойно работают предприятия с классом опасности выше, чем у будущего завода «Титан-Полимер».

Напомним, на посвященной проекту пресс-конференции в середине марта председатель совета директоров группы компаний (ГК) «Титан» Михаил Сутягинский рассказал, что, поскольку речь идёт строительстве под Псковом сразу двух производств, то и класс опасности у них будет различный. Производство ПЭТФ-гранул относится ко II классу опасности с установленной санитарно-защитной зоной не менее 500 метров. Производство БОПЭТ-плёнок имеет IV класс опасности (малоопасное) и санитарно-защитную зону не менее 100 метров.

Для сравнения, в Псковской области к IV классу опасности относятся 16 предприятий. К примеру, небезызвестная швейная фабрика «Славянка», Псковский электротехнический завод и предприятие по производству бумаги для сигаретных фильтров «Танн Невский».

Ко II классу опасности относится уже 21 предприятие: это псковский Горводоканал, совхоз «Шелонский», районные полигоны для твердых бытовых отходов.

Наконец, в регионе есть три объекта, имеющих I (наивысший) класс опасности. В их числе птицефабрика в Тямше, расположенная в 13-то километрах от черты города. Вы когда-нибудь слышали о митингах с требованием закрыть птицефабрику, как источник загрязнения и потенциальную «экологическую бомбу»? Нет? Мы тоже!

Работа без отходов

БОПЭТ-плёнка применяется для упаковки пищевых продуктов (молоко, соусы, кондитерские изделия, салаты, кофе, кетчупы, майонез, снеки), для защиты гаджетов и тонировки автомобилей. А ПЭТФ-гранулы используются для изготовления пластмассовой тары, хирургических нитей, протезов клапанов сердца и сосудов, упаковки для таблеток и хранения компонентов крови.

Что касается производства ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-плёнок, то технология известна и описана досконально. Все газообразные отходы производства «Титан-Полимер» будут сжигаться в печи, разлагаясь до уровня безопасных соединений, присутствующих в составе обычной атмосферы. Выбросы в атмосферу предприятия минимальны, поскольку весь процесс синтеза ПЭТФ происходит в вакуумной среде. Жидкие отходы будут подвергаться биоочистке на специальной установке, а твердые вещества не навредят окружающей среде благодаря системам пыле- и газоулавливания.

Представители холдинга отмечают, что производство ПЭТФ практически безотходное и весь полимер с отклонением по качеству либо возвращается в процесс, либо продается для выпуска клея, лаков и т. п. Что же касается объемов жидких стоков, то они невелики и составляют около 180 кубометров в сутки. По словам экспертов, это можно сравнить с объемами стоков многоквартирного дома, в котором проживает около 500 человек.

Производство БОПЭТ-пленок будет и вовсе практически безотходным благодаря тому, что технологические обрезки пленки, образующиеся при намотке пленки в рулоны, будут возвращаться в производственный процесс.

Репутация важнее

«В наших выбросах не будет ни фталатов, ни бисфенола, ни формальдегида, ни метанола, - рассказывал на пресс-конференции Михаил Сутягинский. - Это безотходное производство: нет ни твёрдых, ни жидких захоронений. Очистка сточных вод, а их немного, будет производиться в очистных сооружениях «Моглино». Все заинтересованные стороны он пригласил посетить производство в Омске, а также принять участие в поездке на аналогичное предприятие в Западной Европе.

«Нас знают во всём мире, на всех континентах. Мы считаемся компанией № 1 по качеству выпускаемой продукции, к тому же мы одни из первых аккредитовали у себя все три системы менеджмента: по экологии, охране труда и качеству продукции. Эти международные сертификаты, мы ежегодно подтверждаем, проводя аудит, а значит - гарантируем экологичность производства», - подчеркивал руководитель холдинга на встрече с прессой и местными политическими активистами.

По его словам, группе компаний «нет никакого смысла портить 30-летнюю репутацию, предлагая псковичам неэкологичное производство». «Мы в любом случае не сможем начать работу, не пройдя экологическую экспертизу и проверку в Ростехнадзоре. Перед запуском нам предстоит собрать 24 подписи от надзорных организаций. Пройти госэкспертизу - это не анализы сдать в поликлинику. Там столько параметров - за голову схватиться!», - отмечал он.

Представители «Титана» подчеркивают, что в рамках проекта будет приобретаться только новое высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей: Lindauer DORNIER GmbH, Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG (Германия), Applied Materials (США), Bonfanti s.r.l., (Италия). Технология производства предоставляется поставщиками оборудования и является наиболее современной на сегодняшний день.

Кстати, «Титан-Полимер» будет далеко не первым заводом по производству данной продукции в России. В Благовещенске с 2008 года действует АО «ПОЛИЭФ». В Московской области вот уже 12 лет работает ООО «Завод новых полимеров «Сенеж». В Твери – предприятие «СИБУР-ПЭТФ», в Калининграде - АО «ЭКОПЭТ». При этом в России существует только один производитель БОПЭТ-пленок - АО «РЕТАЛ» в Калуге.

Согласитесь, ни один из этих регионов не гремит на всю Россию, как «химическая аномалия». Так почему же тогда Псковской области пророчат такую участь?

Аналогичные производства есть также в Италии, Турции, Германии, Польше. Примечательно, что некоторые из них расположены на относительно небольшом расстоянии от жилья: в Европе нормы законодательства в этом плане даже более либеральны, чем в России. К примеру, немецкие и польские заводы по производству ПЭТФ находятся на расстоянии 197 метров от жилой застройки.

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Руководство «Титана» подчеркивает, что псковский завод станет отправной точкой для развития реального сектора экономики региона. Ведь предприятию понадобятся многочисленные подрядчики субподрядчики: чтобы возвести производственные корпуса, наладить логистику, кормить рабочих и снабжать их спецодеждой. По предварительным подсчетам, 500 рабочих мест на «Титан-Полимере» позволят трудоустроить порядка 2000 человек в смежных отраслях.

Судя по всему, именно это обстоятельство и объясняет повышенный интерес к проекту со стороны некоторых псковских бизнесменов. Заработать на подрядах они не рассчитывают, зато опасаются, что появление в регионе крупного производства с высокими зарплатами (ГК «Титан» анонсирует их на уровне 35 тысяч рублей) кардинально перекроит местный рынок труда, сделав неконкурентоспособными их собственные производства.

Мотивацию таких предпринимателей понять можно. Но примут ли ее псковичи, кровно заинтересованные в квалифицированной и достойно оплачиваемой работе, причем не «вахтовым методом», на «северах» или в столицах, а в родном городе? Вряд ли.