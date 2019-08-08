Владимир Путин посмотрел спектакль по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона
Президент России Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», поставленный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Постановка прошла в Севастополе на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщается на сайте Кремля.
Вместе с главой государства спектакль смотрели митрополит Тихон, вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский.
Спектакль подготовил патриарший совет по культуре на основе реальных исторических событий в Херсонесе за последние две с половиной тысячи лет. Он охватывает период античного Херсонеса, средневековой Корсуни, российского Севастополя.