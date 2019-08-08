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Культура

Владимир Путин посмотрел спектакль по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона

Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», поставленный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Постановка прошла в Севастополе  на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщается на сайте Кремля.

Вместе с главой государства спектакль смотрели митрополит Тихон,  вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский.

Фото пресс-службы Кремля

Спектакль подготовил патриарший совет по культуре на основе реальных исторических событий в Херсонесе за последние две с половиной тысячи лет. Он охватывает период античного Херсонеса, средневековой Корсуни, российского Севастополя. 

Премьера спектакля состоялась в конце июля

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