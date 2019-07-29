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Общество

Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму

Фото: vesti92.ru.

В Севастополе (Крым) состоялась премьера спектакля «Грифон» — исторической постановки по сценарию митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщает «Вести. Севастополь».

Фото: vesti92.ru.

Премьера спектакля приурочена ко Дню Крещения Руси. Спектакль «Грифон» охватывает две с половины тысячи лет существования античного Херсонеса, средневековой Корсуни, российского Севастополя. Символом древнего города является мифический грифон – крылатый зверь с телом льва и орлиной головой. Это существо было на гербе города во времена Российской империи. В настоящий момент грифон, держащий в лапе раковину с жемчужиной внутри, — эмблема Крыма.

Фото: vesti92.ru.

Спектакль подготовил патриарший совет по культуре на основе реальных исторических событий, которые происходили в Херсонесе за последние две с половиной тысячи лет. В нём задействованы более 100 актёров и тысяча специалистов: декораторов, художников, костюмеров.

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