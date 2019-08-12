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Спорт

10-летний пскович выиграл первенство Санкт-Петербурга по картингу

Фото предоставил Сергей Волков.

10-летний пскович Данила Волков выиграл первенство Санкт-Петербурга по картингу 2019 года. Оно проходило в рамках кубка Санкт-Петербурга ГБУ СОК «Ижорец» на картодроме «Ижорец» в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил отец ребёнка Сергей Волков.

Сергей Волков отметил, что в соревнованиях участвовали гонщики из разных регионов России. По сумме очков пскович занял первое место в классе «Супер-мини». Вторым и третьим оказались гонщики из Санкт-Петербурга.

Фото предоставил Сергей Волков.

«Мы с сыном довольны. Борьба была очень тяжелая, гонщики боролись колесо в колесо», - поделился отец победителя.

Он также отметил, что 18 августа его сын примет участие в открытом кубке главы администрации Колпинского района. «Будем тренироваться, поедем, посмотрим, что у нас получится», - сказал Сергей Волков.

В июле Данила Волков стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа по картингу 2019 года. Тогда он по итогам трёх этапов по сумме очков занял первое место в классе «Супер-мини».

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