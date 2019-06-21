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Общество

Порядка 70 м³ мусора вывезла компания «Экопром» с острова Залита

Фото компании «Экопром»

Порядка 70 м³ мусора вывезли сотрудники компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с острова Залита в Псковском озере 20 июня. Как сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст, вывоз мусора занял около 6 часов.

Фото компании «Экопром»

Он напомнил, что жители острова складируют мусор на специально отведенных площадках временного накопления. Места для этих целей определили местные жители совместно с администрацией Псковского района.

Фото компании «Экопром»

Для вывоза ТКО компания привлекла 2 единицы техники и 6 сотрудников. «Мониторим ситуацию по накоплению мусора на острове Залита. Ориентировочно следующий вывоз мусора пройдет через месяц», – добавил Сергей Пайст.

Фото компании «Экопром»

20 мая компания «Экопром» вывезла с острова Залита порядка 50 м³ твердых коммунальных отходов.

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