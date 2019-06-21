Порядка 70 м³ мусора вывезла компания «Экопром» с острова Залита

15:01, 21 июня 2019, ПАИ

Порядка 70 м³ мусора вывезли сотрудники компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с острова Залита в Псковском озере 20 июня. Как сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст, вывоз мусора занял около 6 часов.

Он напомнил, что жители острова складируют мусор на специально отведенных площадках временного накопления. Места для этих целей определили местные жители совместно с администрацией Псковского района.

Для вывоза ТКО компания привлекла 2 единицы техники и 6 сотрудников. «Мониторим ситуацию по накоплению мусора на острове Залита. Ориентировочно следующий вывоз мусора пройдет через месяц», – добавил Сергей Пайст.

20 мая компания «Экопром» вывезла с острова Залита порядка 50 м³ твердых коммунальных отходов.