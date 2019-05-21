0
18:25
Замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова осмотрела строящийся кампус ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Побывать в «роддоме» бабочек смогут псковичи с 27 мая в «Максимусе»
17:42
Летний волонтерский лагерь снова заработает в усадьбе Волышово
16:47
Программа проведения Дней Псковской области в Москве 23-24 мая 2019 года: Выставки, деловые встречи, концерты
16:08
Семейная фотосессия состоялась у конкурсанток «Миссис Псков 2019»
16:06
ПсковГУ и Всемирная организация выпускников вузов договорились о сотрудничестве
15:22
Замминистра науки: Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году - дело чести
Еще новости
Общество

Компания «Экопром» вывезла отходы с острова Залита

Порядка 50 кубометров твердых коммунальных отходов вывезла компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с острова Залита в Псковском озере 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор компании Сергей Пайст.

Фото компании «Экопром»

Он отметил, что отходы жители складировали на специальных площадках временного накопления ТКО, установленных регоператором в конце 2018 года. 

  • Вывоз ТКО с острова Залита
    Фото: Компания «Экопром»
  • Вывоз ТКО с острова Залита
    Фото: Компания «Экопром»
  • Вывоз ТКО с острова Залита
    Фото: Компания «Экопром»
  • Вывоз ТКО с острова Залита
    Фото: Компания «Экопром»

«Работы по вывозу мусора, в которых принимали участие 12 человек и 3 единицы техники, завершились к вечеру», – добавил Сергей Пайст.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова осмотрела строящийся кампус ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 мая 2019
Замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова осмотрела строящийся кампус ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Побывать в «роддоме» бабочек смогут псковичи с 27 мая в «Максимусе»
21 мая 2019
Побывать в «роддоме» бабочек смогут псковичи с 27 мая в «Максимусе»
Летний волонтерский лагерь снова заработает в усадьбе Волышово
21 мая 2019
Летний волонтерский лагерь снова заработает в усадьбе Волышово
Программа проведения Дней Псковской области в Москве 23-24 мая 2019 года: Выставки, деловые встречи, концерты
21 мая 2019
Программа проведения Дней Псковской области в Москве 23-24 мая 2019 года: Выставки, деловые встречи, концерты
Семейная фотосессия состоялась у конкурсанток «Миссис Псков 2019»
21 мая 2019
Семейная фотосессия состоялась у конкурсанток «Миссис Псков 2019»
ПсковГУ и Всемирная организация выпускников вузов договорились о сотрудничестве
21 мая 2019
ПсковГУ и Всемирная организация выпускников вузов договорились о сотрудничестве
Замминистра науки: Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году - дело чести
21 мая 2019
Замминистра науки: Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году - дело чести
Открытие Ганзейской научно-практической конференции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 мая 2019
Открытие Ганзейской научно-практической конференции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...