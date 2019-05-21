Компания «Экопром» вывезла отходы с острова Залита

11:15, 21 мая 2019, ПАИ

Порядка 50 кубометров твердых коммунальных отходов вывезла компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с острова Залита в Псковском озере 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор компании Сергей Пайст.

Он отметил, что отходы жители складировали на специальных площадках временного накопления ТКО, установленных регоператором в конце 2018 года.



Фото: Компания «Экопром»



Фото: Компания «Экопром»



Фото: Компания «Экопром»



Фото: Компания «Экопром»







«Работы по вывозу мусора, в которых принимали участие 12 человек и 3 единицы техники, завершились к вечеру», – добавил Сергей Пайст.