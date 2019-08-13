Теплоход «Святая Русь» горит в Нижегородской области

13:19, 13 августа 2019, ПАИ

В Нижегородской области на реке Волге в Сибирском затоне на Бору загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». Об этом сообщается в Telegram-канале «Опер пишет».

Очевидцы сообщили о возгорании в МЧС в 11:40.

Оперативная группа МЧС и пожарно-спасательные подразделения уже выехали на место происшествия, в настоящее время ведётся тушение пожара. По предварительным данным, огнем охвачено 50 квадратных метров судна. Людей на борту нет.

По информации некоторых СМИ, теплоход находился на ремонте.