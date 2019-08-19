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Общество

Алексей Орлов: Чемпионат мира по воркауту даст необходимый импульс для развития спорта в регионе

Чемпионат мира по воркатуту в Псковской области, который пройдет 24 августа, даст необходимый импульс для развития спорта в регионе. Об этом заявил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области, начальник отдела по учебно-спортивной работе Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Алексея Орлова, чемпионат по воркауту посетят президент Всемирной Федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

Кроме того, как отметил заместитель председателя комитета, мероприятие имеет для Псковской области «большое значение», в регионе сейчас идет работа по развитию уличных видов спорта, строится большое количество открытых спортивных площадок. В частности, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» до конца текущего года в 10 муниципалитетах региона планируется установить 10 малых площадок для сдачи норм ГТО. Также в Псковской области в этом году установят еще 100 воркаут площадок.

«Силовой чемпионат мира по воркауту пропагандирует уличный спорт, здоровный образ жизни», - заключил Алексей Орлов.

В силовом чемпионате мира по воркауту в Пскове примут участие более 50 атлетов из более чем 18 стран. Регион на соревнованиях представят спортсмены сообщества Street Workout Pskov. Чемпионат организован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира также выступают Международная Федерация воркаута. Соревнования начнутся в 13:30 на улице Воеводы Шуйского, 9.

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