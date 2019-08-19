Итоги недели: Фейковый митрополит и обиженный «политический киллер»

19:11, 19 августа 2019, ПАИ

Чем псковичам запомнилась минувшая неделя? Какие фигуры выходили на передний край политической сцены? Откуда вдруг выпорхнули велодепутат и новый главный архитектор? О новостях, которые обратили на себя внимание за минувшую семидневку - в обзоре Псковского агентства информации.

Минус три

Любите ли вы Псков так, как его любит блогер-миллионник Илья Варламов, регулярно посвящающий нашему городу восторженные посты? Не факт! Вот и опять Псков занял почетное 5-е место в рейтинге личных предпочтений господина Варламова. Выше оказались Екатеринбург, Казань, Севастополь и Воронеж. Что касается нашего города, то известный путешественник оптимистично заявил: «Псков очень хороший, а будет ещё лучше!»

Всего в рейтинге блогера 40 городов. Причем на последнем месте - Великий Новгород, заклятый конкурент Пскова. И это, надо полагать, тоже может обрадовать кого-то из наших земляков.

«Знак качества» от Варламова — не такая уж мелочь. Наверняка в многомиллионной армии читателей «одувана» найдутся люди, которых похвала в адрес Пскова может подвигнуть внести его посещение в свои планы. А поскольку туризм — наше все, такое продвижение местного бренда нельзя не приветствовать.

Досадно вот только, что по сравнению с 2017 годом, когда Илья Варламов опубликовал предыдущую версию своего рейтинга, позиции Пскова упали на целых три пункта: тогда он занимал аж 2-е место, уступая лишь Севастополю. Обидно! Думается, городским властям стоит проанализировать кейсы конкурентов: а то, не ровен час, Псков и вовсе выпадет из «великолепной пятерки».

«Крутил педали»

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев нет-нет, но вспомнит родной Псков, в котором начиналась его политическая карьера в качестве лидера движения «Убитые дороги». Правда, чаще всего это случается накануне выборов, особенно тех, в которых участвует сам господин Васильев. То есть, не часто.

Впрочем, бывают и исключения. К примеру, на прошлой неделе Александр Васильев поднял, безусловно, очень значимую для Пскова проблему. Вместе с соратниками по движению он совершил велопробег по псковским маршрутам, на которых предлагается организовать велодорожки. «Проехал с активистами Псковского велодвижения по предлагаемым веломаршрутам. Крутил педали и думал, как же офигенно ездить на работу на ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ», - написал парламентарий на своей странице в соцсети Facebook.

По словам депутата, «если брать нормы ГОСТа, то даже в существующей Псковской застройке реально устроить велодорожки от Рокоссов до Крестов. Как говорится, было бы желание». Однако как раз желания со стороны псковских чиновников он не наблюдает: «Время Ганзы уже прошло, а предложение от велосообщества, по-видимости, слишком простое, чтобы администрация города проявила к нему интерес».

Надо полагать, представители городских властей при желании могут легко парировать слова думца, назвав немало местных проблем, которые «слишком просты», чтобы народный избранник проявил к ним интерес.

Справедливоросская тишина

Кандидат в депутаты Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Павел Николаев на своей странице в Facebook разместил «официальное» заявление, в котором отказался от положенных ему бесплатной печатной площади и эфирного времени, поскольку их объем — это, по его мнению, «неуважение к избирателю».

«Вдумайтесь, на прямоугольнике размером 4 на 8 см я должен убедить псковичей проголосовать за меня, т.к. я самый лучший кандидат. Зачем тратить бюджетные средства на такую агитацию? Это не продуктивно. Тоже касается агитации на радио и ТВ. Что можно сказать за 10 или 15 секунд в том эфирном мусоре российских СМИ? Назвать свое имя и какой нибудь-лозунг? Пусть эти 10 или 15 секунд вы проведете в тишине», - заявил господин Николаев.

Его поддержал и лидер областных справедливороссов Олег Брячак, в интервью одному из псковских СМИ заявивший, что площади и время, предоставляемые кандидатам, ничтожны, и что политик поднял важную проблему. Впрочем, пользователи соцсетей в комментариях смелый шаг справедливоросса расценили как «назло маме уши отморожу». Тем более, что Олег Брячак в том же интервью сам вспомнил известную истину, что в плюс политику работает любое упоминание о нем, «кроме некролога».

Другое дело, намерен ли Павел Николаев вообще вести полноценную предвыборную кампанию. Оппоненты из КПРФ уже окрестили его «политическим киллером»: именно по его заявлению был снят с предвыборной гонки кандидат-коммунист, баллотировавшийся в региональный парламент. Если взглянуть на ситуацию под таким углом, то можно понять нежелание возиться с бесплатной рекламой. Действительно — а зачем?

Свято место

Интернет-мошенники на прошлой неделе продемонстрировали, что у них в буквальном смысле «ничего святого», создав фейковый аккаунт митрополита Псковского и Порховского Тихона в социальной сети «ВКонтакте».

На фальшивой странице был объявлен сбор средств на строительство Главного храма Вооруженных сил России. Вот только указанные там банковские реквизиты не соответствуют официальным. Псковская епархия рекомендовала игнорировать призывы, размещенные на фейковом аккаунте. Ее представители уточнили, что у митрополита Тихона вообще нет страничек в соцсетях.

Действительно, еще в октябре прошлого года, на встрече со студентами Псковского государственного университета, известный церковный иерарх заявил: «Я никогда не был в социальных сетях». Так что пристально следящие за его высказываниями люди могли бы и не повестись на грубую подделку интернет-мошенников. Тем более сложно представить, что таки «оскоромившись» и став пользователем «конташи», Тихон первым делом начал бы просить у «френдов» пожертвования.

Кстати, на встрече в ПсковГУ митрополит весьма любопытно объяснил, почему не дружит с соцсетями: «Не потому, что я пренебрегаю ими или крайне негативно отношусь. Я понимаю: если залезу, то понесется. Я боюсь. Понимаю, что это очень увлекательно. Но это накладывает массу обязанностей по отношению к собеседникам. Тут на SMS и электронную почту не успеваешь ответить...».

При этом владыка согласился, что социальные сети - «это очень важно», поскольку «это то пространство, в котором сегодня живет молодежь». «Кто-то скажет, что оно где-то слишком развратное, где-то благочестивое. Не имеет значения. Считаю, что специально выделенные и готовые к этому священники должны общаться в этих пространствах», - резюмировал он.

Учитывая, что «свято место пусто не бывает», что и продемонстрировала ситуация с мошенническим сбором денег от имени псковского митрополита, местной епархии стоило бы озаботиться заполнением «вакуума». Например, завести официальную страницу от имени Тихона, которую вели бы специально обученные батюшки, а также время от времени мониторить интернет на предмет двойников владыки, нещадно баня их через администрацию соцсетей.

Большие надежды

На прошлой неделе неожиданно стало известно, что у Пскова еще в начале августа (!) появился главный архитектор. В конкурсе на эту должность, который, как выяснилось, со второй попытки состоялся в конце мая, победил некто Евгений Скачков, предыдущий творческий путь которого связан с Брянском. В разные годы он был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в Брянском государственном инженерно-технологическом университете, главным архитектором проектного института «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России.

В комментариях, который новоиспеченный главный архитектор успел дать местным СМИ, звучит предсказуемый набор благопожеланий: «найти баланс между сохранением исторического наследия и эффективным освоением и развитием городского пространства», «обеспечить комфортные условия для жизни, работы и безопасной среды проживания горожан», «не навредить новым строительством как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города», «крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие».

Псковских архитекторов, известных активной жизненной позицией и готовностью встретить в штыки все, что не укладывается в их представления о прекрасном, может, правда, смутить неосторожное высказывание Евгения Скачкова о том, что Псков, де, очень похож на его родной Душанбе. Тут главному архитектору легко пришить непонимание реалий древнего города с уникальной градостроительной судьбой.

Кроме того, поверхностный мониторинг интернета показывает, что творческий путь господина Скачкова был довольно-таки тернистым. К примеру, год назад в одном из брянских СМИ смена Евгения Скачкова на посту главы Брянского отделения Союза архитекторов России была названа ни много ни мало «кадровой революцией». А в самом решении регионального отделения говорилось, что Скачков «освобожден от должности в связи с множественными нарушениями Устава Союза архитекторов России».

А в апреле прошлого года он участвовал в конкурсе на должность главного архитектора Калининграда. И на заседании конкурсной комиссии (в отличие от Пскова, оно проходило публично, и калининградские журналисты смогли написать оттуда репортажи) Евгений Скачков «поведал, что его главным успехом является проект церкви, а неудачей — превращение детского садика в торговый центр».

Между тем, в Пскове перед ним будут стоять серьезные вызовы. Во-первых, в городе множество давно назревших проблем в сфере строительства. Во-вторых, областные власти задумали изменить градостроительные нормативы и ввести в обиход неведомый псковичам дизайн-код города. Этой работой сегодня активно занят не так давно назначенный главный архитектор региона Евгений Шапкин. Который, кстати, заявил СМИ, что со своим городским коллегой пока сколько-нибудь тесно познакомиться не успел. Что, учитывая необходимость тесной связки между ними, уже странно. В третьих, псковские памятники недавно вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что повлечет за собой большую работу по уточнению их охранных зон и сделает работу застройщиков в городе еще более регламентированной.

Стоит напомнить, что в свое время на фигуру главного архитектора, должность которого была введена в Пскове после долгого перерыва в 2015 году, возлагали большие надежды. Предполагалось, что занимающий ее человек сможет стать посредником между властью, бизнесом и экспертами. Однако на деле занимавший ее с 2015 по конец 2018 года Сергей Кондартьев ничем героическим не прославился и, прямо скажем, оказанное доверие не оправдал. Повторить ситуацию было бы слишком обидно.