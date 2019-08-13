План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области

16:13, 13 августа 2019, ПАИ

План велодорожек, которые можно было бы обустроить на улицах Пскова, направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В Пскове, по мнению активистов движения, темпы и качество мероприятий по организации велодорожек, не отвечают требованиям жителей города: их крайне мало, расположены только в туристических местах и не всегда правильно обозначены разметкой и знаками.

В прошлом году активисты движения «Убитые дороги» начали разработку постоянных веломаршрутов для ежедневной езды по Пскову. Они вместе с общественниками из велодвижения 12 августа проехали на велосипедах по маршрутам, на которых предлагается организовать велодорожки в Пскове.

«В рамках обустройства велодорожек предполагалось нанесение необходимой дорожной разметки на проложенных маршрутах по тротуарам и проезжей части, соединяющим разные районы города. Были собраны предложения от велосипедистов по направлениям основных веломаршрутов. На основе опроса была составлена схема удобных и востребованных велосипедных дорожек. Однако в администрации города посчитали невозможным реализовать эти предложения, сославшись на существующую застройку города», - рассказали активисты.

При этом они отметили, что даже в существующей застройке, соблюдая требования ГОСТа, реально организовать велодорожки по основным направлениям: от улицы Рокоссовского до Крестов, из центра на Запсковье. «Подобный опыт уже можно наблюдать в Альметьевске, Перми. План велодорожек с фотографиями и замерами будет направлен руководству области», - подытожили в пресс-службе «Убитых дорог».