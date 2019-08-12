Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств

12:46, 12 августа 2019, ПАИ

Неизвестные мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Псковского и Порховского Тихона в социальной сети «Вконтакте», сообщили Псковскому агентству информации в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Отмечается, что аккаунт не имеет отношения к владыке, у которого отсутствуют какие-либо страницы в социальных сетях.

На фейковой странице мошенники объявили сбор средств на строительство Главного храма Вооруженных сил России. Указанные банковские реквизиты не соответствуют тем, которые заявлены благотворительным фондом «Воскресение» в поддержку строительства храма. Псковская епархия рекомендует игнорировать призывы, размещенные на фейковом аккаунте.

Главный храм Вооруженных сил России появится в Подмосковье на территории парка «Патриот» к 2020 году по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу. Его возведут исключительно на народные пожертвования и посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.