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Общество

Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств

Неизвестные мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Псковского и Порховского Тихона в социальной сети «Вконтакте», сообщили Псковскому агентству информации в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Отмечается, что аккаунт не имеет отношения к владыке, у которого отсутствуют какие-либо страницы в социальных сетях. 

На фейковой странице мошенники объявили сбор средств на строительство Главного храма Вооруженных сил России. Указанные банковские реквизиты не соответствуют тем, которые заявлены благотворительным фондом «Воскресение» в поддержку строительства храма. Псковская епархия рекомендует игнорировать призывы, размещенные на фейковом аккаунте.

Главный храм Вооруженных сил России появится в Подмосковье на территории парка «Патриот» к 2020 году по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу. Его возведут исключительно на народные пожертвования и посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

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