Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода

21:02, 19 августа 2019, ПАИ

На минувшей неделе Псковская область получила дополнительные меры поддержки от федерального центра. Губернатор Михаил Ведерников обсуждал создание мастер-планов территорий приоритетного развития региона и посетил стройплощадку молодежного центра LOFT. А псковские Печоры получили статус моногорода, а следовательно — многочисленные инструменты развития и возможность стать новым драйвером для всей области. Подробности в обзоре Псковского агентства информации.

Денег много не бывает

Важный показатель работы главы любого российского региона, даже не обязательно дотационного, - это умение привлекать федеральные средства на местные проекты и программы. Лишних денег, как известно, не бывает. Так что даже крупные и богатые субъекты не чураются зачерпнуть из федерального бюджета. Благо в нем сейчас наметился солидный профицит. Ну а уж Псковской области сам бог велел активно работать с центром: Нерешенных задач, требующих серьезного финансирования, в регионе еще очень и очень много.

На минувшей неделе стало известно, что в Псковскую область дополнительно поступят новые машины скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Средства на их закупку правительство РФ из своего резервного фонда. В региональной администрации отрапортовали, что новый транспорт будет распределен между районами, исходя из потребности медицинских и образовательных учреждений. Для области, в которой из-за специфической системы расселения и не самой лучшей демографической ситуации подвоз детей в школы и эффективная работа скорой более чем актуальны, это, бесспорно, хорошая новость.

Кроме того, решением правительства без малого 1 миллиард рублей регион получит на содержание и ремонт дорог. 419 млн рублей пойдут на продолжение второй очереди строительства Северного обхода Пскова. Их направят на возведение путепроводов и обустройство транспортных развязок. 270 млн рублей пойдут на капитальный ремонт моста через реку Шелонь в посёлке Дедовичи. Еще 250 млн - на приведение в нормативное состояние дорог общего пользования в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Хорошие дороги — не только важная составляющая качества жизни граждан, но и фактор, влияющий на экономическое развитие региона. В 2018 году областные чиновники подсчитали, что на приведение в нормативное состояние всех дорог области необходимо порядка 60 миллиардов рублей. Так что работы в этой сфере хватит еще надолго.

Инвестиции в будущее

На прошлой неделе Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального профсоюза работников образования Натальей Горбачевой дополнительные меры поддержки педагогов. Глава региона предложил распространить их как на молодых перспективных специалистов, так и на учителей со стажем. В соцсети Instagram губернатор сообщил подробности: «Проработаем вопрос обеспечения льготного проезда учителей во время летних каникул, организации выездных медосмотров для сельских специалистов и возможность расширения социального пакета учителя».

На поддержку педагогов в Псковской области ежегодно выделяется 100 млн рублей, но Михаил Ведерников уверен, что это не предел: «Сумма для регионального бюджета серьезная, но учитывая социальную значимость профессии, работу в этом направлении обязательно продолжим, - пообещал губернатор. - С этим напрямую связано будущее и нашей области, и нашей страны».

Конкретные инициативы по расширению мер поддержки учителей будут обсуждаться с педагогами на традиционном августовском педсовете. Так что директора школ и завучи смогут внести свои предложения.

Ну а тем временем в Псковской области уже начата работа по запуску программы «Земский учитель», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным в целях укрепления кадрового потенциала образовательных учреждений в регионах. Ее участники, - педагоги, которые готовы в течение пяти лет работать в сельских школах, - будут получать 1 млн рублей. По словам председателя областного управления образования Александра Седунова, запросы от тех, кто имеет высшее педагогическое образование и готов поехать работать в сельскую местность, уже есть.

Стратегические планы

В Псковской области начали разработку мастер-планов: стратегий пространственного развития территорий, которые в соответствии с поручением Владимира Путина должны заменить генеральные планы населенных пунктов. До конца августа их планируют подготовить для Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор, сообщил Михаил Ведерников. После этого работу над мастер-планами продолжит группа экспертов под председательством губернатора с привлечением специалистов и общественников.

Согласно устоявшемуся определению, мастер-план — это «стратегия пространственного развития, которая содержит выраженную градостроительную концепцию и разрабатывается публичной властью при участии различных групп интересов». В силу «стратегического» характера документа, в нем должны быть прописаны конкретные долгосрочные цели, приоритеты, и территории, на развитии которых предстоит сосредоточиться. В этом отличие мастер-плана от генерального плана, который регулирует, прежде всего, землепользование и является техническим документом, адресованным в основном специалистам.

Эксперты подчеркивают, что мастер-план, напротив, должен быть понятен и доступен всем, а не узкому кругу профессионалов. А в процесс его разработки должны вовлекаться самые разные группы населения. Если региональным властям удастся реализовать такую процедуру, то в их распоряжении окажется принципиально новый инструмент работы с инвесторами, застройщиками и общественниками.

Что же касается выбора площадок, на которых предполагается обкатать создание мастер-планов, то он очевиден. Напомним, не так давно Михаил Ведерников назвал их «территориями приоритетного развития»: именно им предстоит стать «локомотивами» для всего региона.

Центр развития 24/7

Губернатор в своем Instagram рассказал о визите на площадку бывшего кинотеатра «Октябрь», где после реконструкции расположится центр развития молодёжи LOFT. «Реконструкция объекта затянулась из-за серьезных конструктивных дефектов, которые были выявлены на первом этапе работ, — сообщил губернатор. — Много времени ушло на доработку проектной документации и дополнительные мероприятия по укреплению фундамента и стен. Но, несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от проекта, за что ему огромное спасибо».

Предполагается, что до конца этого года основные строительные работы будут завершены, после начнется отделка помещений и ремонт фасада. Для того, чтобы этот процесс не затянулся, глава региона поручил разработать подробный план-график, в котором пропишут все виды работ и сроки их выполнения. «Мы будем регулярно проверять ход работ, основной массив нужно сделать в этом году. На весну 2020 года можно запланировать благоустройство территории вокруг «Лофта», - пообещал Михаил Ведерников.

Напомним, что ранее региональные власти озвучивали большие планы, связанные с молодежным центром. Предполагается, что это будет первый объект такого уровня в регионе, сопоставимый с лучшими проектами в стране. LOFT будет включать в себя несколько залов для концертов и кинопоказов, игровая, переговорная и рабочая комнаты, арт-пространство и открытая кухня. Кроме того, на его базе откроется туристический центр, кофейня и музей киностудии «Ленфильм».

Не секрет, что именно молодых и инициативных жителей региона Михаил Ведерников видит в качестве основного двигателя развития региона. Именно поэтому такое внимание власти Псковской области уделяют молодежной политике. Многочисленные тематические форумы, мастер-классы по подготовке заявок на гранты, обучающие мероприятия направлены на подготовку внутри области пласта активных граждан, готовых работать на благо области в режиме 24/7. И LOFT должен стать для них знаковым местом, показав, как и на каком уровне можно это делать.

Моногород, монорегион



На минувшей неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении Печор в список моногородов России. Теперь общее количество моногородов составляет 321. Причем, как подчеркивает генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, «приставка «моно» уже утеряла пессимистичный оттенок».

И в самом деле: сегодня моногородам доступны 119 различных мер поддержки. Среди них возможность создания территорий опережающего развития (ТОР) для привлечения инвесторов благодаря различным налоговым льготам, строительство инфраструктуры под инвестпроекты (софинансирование совместно с регионом 95/5) и льготные займы. Так, с 2019 года открыта возможность займов под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей для малого и среднего бизнеса, для крупных инвестпроектов до 1 млрд рублей действует займ под 5% годовых.

Кроме того, Фонд предлагает и ряд нефинансовых мер поддержки, касающихся развития туризма в моногородах, благоустройства территорий, содействия в привлечении субсидий из других источников финансирования.

В связи с этим, у Печор открываются новые, невиданные ранее перспективы. По словам Михаила Ведерникова, «учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество». «Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса. Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», - подчеркнул глава региона.

Логично, что муниципалитет должен стать еще одним драйвером роста и развития для всего региона. Глава района, Дмитрий Сопотов, похоже, ответственность уже осознал. «Мы ожидаем в ближайшее время подписание губернатором распоряжения о создании рабочей группы, в состав которой вошли бы не только руководители области и района, но и общественники, представители бизнес-сообщества, специалисты в области культуры, архитектуры, дизайна. Ведь здесь должны участвовать все, никто не должен оставаться равнодушным», - заявил он в комментарии ПАИ.

При этом Дмитрий Сопотов высказал более чем здравую мысль: «Наша совместная задача, - необходимо добиваться того, чтобы наш регион стал своего рода монорегионом». Надо полагать, что именно этим в перспективе и займутся региональные власти.