В Псковской области приступили к разработке мастер-планов

17:22, 13 августа 2019, ПАИ

В Псковской области начали разработку мастер-планов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Рабочее совещание на эту тему провёл губернатор Михаил Ведерников.

Мастер-план — это стратегия пространственного развития территорий, которая содержит градостроительную концепцию и разрабатывается с участием экспертов и горожан. В соответствии с поручением Владимира Путина мастер-планы должны заменить генеральные планы населенных пунктов, которые не учитывают потребности жителей и бизнеса, а являются лишь техническими документами для специалистов.

Михаил Ведерников сообщил, что первыми такие документы разработают для Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор.

На прошедшей встрече эксперты представили своё видение проектов мастер-планов, по итогам совещания Михаил Ведерников поручил доработать проекты до конца августа. Затем работу над мастер-планами продолжит группа экспертов под председательством губернатора с привлечением специалистов и общественников. Первая такая встреча запланирована на сентябрь.