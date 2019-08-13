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Общество

В Псковской области приступили к разработке мастер-планов

В Псковской области начали разработку мастер-планов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Рабочее совещание на эту тему провёл губернатор Михаил Ведерников.

Мастер-план — это стратегия пространственного развития территорий, которая содержит градостроительную концепцию и разрабатывается с участием экспертов и горожан. В соответствии с поручением Владимира Путина мастер-планы должны заменить генеральные планы населенных пунктов, которые не учитывают потребности жителей и бизнеса, а являются лишь техническими документами для специалистов.

Михаил Ведерников сообщил, что первыми такие документы разработают для Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор.

На прошедшей встрече эксперты представили своё видение проектов мастер-планов, по итогам совещания Михаил Ведерников поручил доработать проекты до конца августа. Затем работу  над мастер-планами продолжит группа экспертов под председательством губернатора с привлечением специалистов и общественников. Первая такая встреча запланирована на сентябрь.

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