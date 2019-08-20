0
22:25
Дания может продать Гренландию
20:19
Александр Котов вошел в топ-15 июльского медиарейтинга глав заксобраний РФ
14:35
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
21:02
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
19:11
Итоги недели: Фейковый митрополит и обиженный «политический киллер»
17:34
Руководитель Ненецкого автономного округа ждёт в гости губернатора Псковской области
20:48
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
Еще новости
Политика

Александр Котов вошел в топ-15 июльского медиарейтинга глав заксобраний РФ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 14-е место в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.

Лидером в июле стал председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, на втором месте – председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, на третьем месте – председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей — председатель Новгородской областной думы Елена Писарева (25-е место в общероссийском рейтинге).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дания может продать Гренландию
20 августа 2019
Дания может продать Гренландию
Александр Котов вошел в топ-15 июльского медиарейтинга глав заксобраний РФ
20 августа 2019
Александр Котов вошел в топ-15 июльского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
20 августа 2019
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
19 августа 2019
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
Руководитель Ненецкого автономного округа ждёт в гости губернатора Псковской области
19 августа 2019
Руководитель Ненецкого автономного округа ждёт в гости губернатора Псковской области
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
17 августа 2019
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
17 августа 2019
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
16 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)

Идет загрузка...