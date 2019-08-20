Александр Котов вошел в топ-15 июльского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 14-е место в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.
Лидером в июле стал председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, на втором месте – председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, на третьем месте – председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.
Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей — председатель Новгородской областной думы Елена Писарева (25-е место в общероссийском рейтинге).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.