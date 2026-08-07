Игорь Сопов прогнозирует высокую конкуренцию на выборах в Псковской области

16:06, 07 августа 2026, ПАИ

Политическая конкуренция на выборах в Псковской области будет высокой, прогнозирует председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе завершается проверка документов, поданных политическими партиями. «Конкуренция будет очень высокой. Практически в каждой избирательной кампании участвуют семь-восемь партий. Для участия в выборах в Госдуму зарегистрировано 11 партий, на выборах в Заксобрание – девять. Мы считаем, что это позволит максимально привлечь избирателей: каждый сможет найти кандидата или партию, за которых готов отдать свой голос», – отметил глава облизбиркома.

Так, в Псковской области на выборах в Законодательное Собрание примут участие девять партий. Ранее ЦИК РФ зарегистрировала и включила в бюллетень 11 партий для участия в выборах в Госдуму.

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовал приём заявлений на ДЭГ.

Отметим, что в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.