Ольга Евстигнеева посетила учреждения соцобслуживания Опочецкого, Пустошкинского и Усвятского районов

13:42, 21 августа 2019, ПАИ

20 августа председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в рамках рабочей поездки посетила учреждения социальной защиты населения в Опочецком, Пустошкинском и Усвятском районах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, председатель комитета пообщалась с сотрудниками, обсудила реализацию проекта «Демография» и внедрение системы долговременного ухода и сопровождения пожилых граждан.

В частности, Ольга Евстигнеева посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в Опочецком районе. Там председатель комитета открыла серию семинаров по обучению персонала в рамках системы долговременного ухода.

В Пустошкинском районе председатель комитета по социальной защите проверила работу в Центре социального обслуживания, где встретилась с начальником территориального отдела соцзащиты населения Сергеем Алексеевым, директором Центра Людмилой Путяковой и коллективом. В совещании также принял участие депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов и председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Ольга Евстигнеева подняла вопросы организации социального обслуживания в муниципалитете, предоставления мер соцподдержки и выяснила, какие проблемы есть у специалистов территориального отдела и ЦСО. Речь также зашла и об адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым гражданам.

В Усвятском районе Ольга Евстигнеева посетила Центр социального обслуживания и отделение Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Адамово. Сейчас постояльцы живут в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов из-за возгорания кровли.

«Сейчас необходимо принять взвешенное решение о том, каким образом продолжать работу отделения. Большинство постояльцев не хотят возвращаться сюда, а хотят остаться в городе Великие Луки. Там для них созданы комфортабельные условия», — отметила Ольга Евстигнеева.

Руководители всех социальных учреждений подготовят справочную информацию по вопросам, требующим содействия со стороны областных властей. Все обращения по линии комитета по социальной защите населения будут проработаны, районным учреждениям помогут в решении проблемных вопросов.