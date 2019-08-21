Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе

14:24, 21 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает социальные сети инструментом для обратной связи с жителями региона. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

«Мы должны идти в ногу со временем и использовать все преимущества, которые дают современные технологии», - сказал он и добавил, что «постепенно к нему начинают привыкать руководители комитетов и управлений, главы районов, депутаты различных уровней».

При этом глава региона уточнил, что каждое обращение анализируется.

«Для любого нормального чиновника такие обращения - «звоночек», что система работает недостаточно эффективно», - сказал Михаил Ведерников.

Вот почему он требует от подчиненных не оставлять без внимания такие обращения и реагировать на каждое из них. В качестве примера глава региона привел работу главы администрации Пскова Александра Братчикова, которому поступило около 2000 подобных обращений. Без решения в силу объективных причин остались только два из них. «Мне пришлось принять несколько дополнительных решений, так что и эти вопросы будут решены в ближайшее время», - сказал он.

Глава региона не скрывает, что это увеличивает нагрузку, но и есть и результат у такого рода работы.

«Неуклонный рост числа обращений говорит не о том, что проблем стало больше, а о том, что люди видят: их вопросы не остаются без внимания. Соответственно растёт и доверие к органам власти», - убежден Михаил Ведерников.