В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей

15:04, 21 августа 2019, ПАИ

На подарочные сертификаты новорожденным в Псковской области тратят 40 млн рублей в год. Такую сумму назвал в интервью Псковскому агентству информации губернатор Михаил Ведерников. «Сейчас финансирование обеспечивается в основном из внебюджетных источников, силами Фонда развития Псковской области святой княгини Ольги», - уточнил он.

Губернатор добавил, что подарочные сертификаты — это «хорошая история», у которой был непростой путь от идеи до воплощения. «Мы очень трепетно подошли к дизайну медалей и открыток. Я лично несколько десятков раз корректировал проекты перед тем как утвердил итоговый вариант. Под сертификат мы тоже долго искали надёжного партнёра», - сказал Михаил Ведерников. В то же время результаты всех вложенных в проект сил радуют - «история собрала очень позитивную обратную связь», - сказал он.

В Псковской области подарки новорожденным вручают семьям, в которых родились малыши с 1 января 2019 года. В комплект входит сертификат на 5000 рублей, средства можно потратить на покупку кроватки, одежды, игрушек. Есть в комплекте медаль и поздравление от главы региона. Что примечательно, на медали предполагается гравировка с именем малыша.

«Теперь наша задача – обеспечить устойчивое финансирование программы. После этого можно подумать об увеличении суммы сертификата», - заявил губернатор.