День города продолжают праздновать в Великих Луках

10:30, 25 августа 2019, ПАИ

25 августа в Великих Луках продолжают отмечать 853-ю годовщину со дня основания города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В рамках программы «Слава тебе, мой город родной» в Великих Луках пройдут несколько праздничных мероприятий, в частности, феерия аэростатов, концерт Варвары, салют и экстремальное шоу.

Организаторы Дня города пообещали насыщенную и интересную программу. С ее полной версией можно ознакомиться вот здесь>>>.