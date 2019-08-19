Программа Дня города Великие Луки: Что и где пройдет
24 и 25 августа гости и жители Великих Лук отметят 853-ю годовщину со дня основания города. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в эти дни в рамках программы «Слава тебе, мой город родной» пройдут десятки праздничных мероприятий, включая феерию аэростатов, концерт Варвары, салют, экстремальное шоу и многое другое. Организаторы Дня города пообещали насыщенную и интересную программу!
24 августа (суббота)
10:00 – Агитационный пункт службы по контракту.
Площадь Ленина
10:00 - «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» - выставка-ярмарка издательской продукции. Благотворительная акция «Белый цветок»
Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7)
11:00 - «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» - церемония открытия Дня города, награждение великолучан благодарностями Главы города Великие Луки
Площадь Вознесения
12:00 - «Нас объединяет книга» - праздничная программа
Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7)
12:00 - «Лаборатория безопасности» - интерактивная площадка
Площадь Ленина
13:00 - «Город мастеров» - ярмарка декоративно - прикладного творчества
Набережная реки Ловать
13:00 – «Великолучаночка» - фольклорная программа
Набережная реки Ловать
15:00 – «Знакомьтесь! Город Великие Луки» - экскурсионный калейдоскоп
Объекты города Великие Луки
16:00 – «Музыкальный вернисаж» - программа городского духового оркестра
Площадь Рокоссовского
16:00 – «Мультяшки. ру» - детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов
Площадь Ленина
17:00 - «Звездная россыпь» - праздничная программа с участием выпускников разных лет детских музыкальных школ, участников творческих коллективов города
Площадь Ленина
18:00 - «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» - концертная программа
Площадь Ленина
18:45 - Обращение официальных лиц, вручение памятных медалей
«Великие Луки – город воинской славы»
Площадь Ленина
19:00 – Концерт Заслуженной артистки России Варвары (Москва)
Площадь Ленина
20:00 – Танцующий город с участием вокалистов города Великие Луки и шоу-группы «Рандеву» (Санкт- Петербург)
Площадь Ленина
21:00 - Феерия аэростатов
Площадь Матросова
22:00 - Праздничный салют
Набережная реки Ловать
22:15 – «Ночь кино» - Всероссийская акция
Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7)
25 августа (воскресенье)
Спортивный праздник
8:00 - Рыболовный фестиваль
Акватория р. Ловать на участке между городским пляжем, напротив
острова Дятлинка и мостом через реку Ловать по проспекту Ленина.
Регистрация на острове Дятлинка
10:00 – Хоккейный матч среди юношеских команд
МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки (переулок Пескарева, 6)
12:10 - Зарядка с чемпионом
о. Дятлинка
12:30 - Открытие спортивного праздника с участием лучших юных спортсменов города
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка
13:00 - Шоу силового экстрима
о. Дятлинка
13:00 - Открытый турнир по стритболу
о. Дятлинка
13:00 - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка
13:00 - Открытый турнир по пляжному волейболу
о. Дятлинка
13:00 - Соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде
о. Дятлинка
Выставки (24 - 25 августа):
- Автомобильная выставка – 2019 (24 августа с 10:00 – 15:00)
Площадь Ленина
- «Улицы моих Великих Лук» - фотовыставка. посвященная Дню города Великие Луки.
Выставочный зал ЦЭВ (ул Ботвина, 12)
-«Здесь край мой, исток мой, дорога моя»- выставка живописи великолукских художников
- «Творчество без границ» - выставка декоративно - прикладного творчества
Художественный салон (пр. Ленина, 30/9)
- «Цвет. Колорит. Гармония» - живопись, графика
«Мир искусств» (ул. Некрасова, 6/1)
- Выставка, посвященная 100 - летию Великолукского драматического театра
Краеведческий музей (пл. Матросова, 1)