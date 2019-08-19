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Общество

Программа Дня города Великие Луки: Что и где пройдет

24 и 25 августа гости и жители Великих Лук отметят 853-ю годовщину со дня основания города. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в эти дни в рамках программы «Слава тебе, мой город родной» пройдут десятки праздничных мероприятий, включая феерию аэростатов, концерт Варвары, салют, экстремальное шоу и многое другое. Организаторы Дня города пообещали насыщенную и интересную программу!

 

24 августа (суббота)

10:00 – Агитационный пункт службы по контракту.

Площадь Ленина

10:00 - «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» - выставка-ярмарка издательской продукции. Благотворительная акция «Белый цветок»

Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7)

11:00 - «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» - церемония открытия Дня города, награждение великолучан благодарностями Главы города Великие Луки

Площадь Вознесения

12:00 - «Нас объединяет книга» - праздничная программа

Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7)

12:00 - «Лаборатория безопасности» - интерактивная площадка

Площадь Ленина

13:00 - «Город мастеров» - ярмарка декоративно - прикладного творчества

Набережная реки Ловать

13:00 – «Великолучаночка» - фольклорная программа

Набережная реки Ловать

15:00 – «Знакомьтесь! Город Великие Луки» - экскурсионный калейдоскоп

Объекты города Великие Луки

16:00 – «Музыкальный вернисаж» - программа городского духового оркестра

Площадь Рокоссовского

16:00 – «Мультяшки. ру» - детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов

Площадь Ленина

17:00 - «Звездная россыпь» - праздничная программа с участием выпускников разных лет детских музыкальных школ, участников творческих коллективов города

Площадь Ленина

18:00 - «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» - концертная программа

Площадь Ленина

18:45 - Обращение официальных лиц, вручение памятных медалей

«Великие Луки – город воинской славы»

Площадь Ленина

19:00 – Концерт Заслуженной артистки России Варвары (Москва)

Площадь Ленина

20:00 – Танцующий город с участием вокалистов города Великие Луки и шоу-группы «Рандеву» (Санкт- Петербург)

Площадь Ленина

21:00 - Феерия аэростатов

Площадь Матросова

22:00 - Праздничный салют

Набережная реки Ловать

22:15 – «Ночь кино» - Всероссийская акция

Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7)

25 августа (воскресенье)

Спортивный праздник

8:00 - Рыболовный фестиваль

Акватория р. Ловать на участке между городским пляжем, напротив

острова Дятлинка и мостом через реку Ловать по проспекту Ленина.

Регистрация на острове Дятлинка

10:00 – Хоккейный матч среди юношеских команд

МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки (переулок Пескарева, 6)

12:10 - Зарядка с чемпионом

о. Дятлинка

12:30 - Открытие спортивного праздника с участием лучших юных спортсменов города

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка

13:00 - Шоу силового экстрима

о. Дятлинка

13:00 - Открытый турнир по стритболу

о. Дятлинка

13:00 - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка

13:00 - Открытый турнир по пляжному волейболу

о. Дятлинка

13:00 - Соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде

о. Дятлинка

 

Выставки (24 - 25 августа):

- Автомобильная выставка – 2019 (24 августа с 10:00 – 15:00)

Площадь Ленина

- «Улицы моих Великих Лук» - фотовыставка. посвященная Дню города Великие Луки.

Выставочный зал ЦЭВ (ул Ботвина, 12)

-«Здесь край мой, исток мой, дорога моя»- выставка живописи великолукских художников

- «Творчество без границ» - выставка декоративно - прикладного творчества

Художественный салон (пр. Ленина, 30/9)

- «Цвет. Колорит. Гармония» - живопись, графика

«Мир искусств» (ул. Некрасова, 6/1)

- Выставка, посвященная 100 - летию Великолукского драматического театра

Краеведческий музей (пл. Матросова, 1)

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