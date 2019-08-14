Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу

12:53, 14 августа 2019, ПАИ

Насыщенную и интересную программу празднования 853-й годовщины со дня основания Великих Лук пообещали организаторы мероприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк на общегородском совещании рассказала, что главные праздничные мероприятия состоятся 24 и 25 августа под общим названием «Слава тебе, мой город родной!».

По ее словам, праздничные действия пройдут на площадях Вознесения, Ленина, Рокоссовского, Матросова, набережной реки Ловати и острове Дятлинка.

Церемония открытия праздника состоится 24 августа на площади Вознесения у стен Свято-Вознесенского, где состоятся колокольные звоны, церковные песнопения, выступление хоровых коллективов, обращение официальных лиц и представителей епархии, торжественное вручение благодарственных писем главы города Великие Луки, награждение семей общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Кроме этого, в рамках программы «Подарок новорожденному», инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, семьям с новорожденными вручат памятные медали «Рожденному на Псковской земле», поздравительные открытки и подарочные сертификаты.

В фойе Центральной городской библиотека имени М. И. Семевского 23 августа начнет работу книжная выставка-ярмарка «Встречи на Родине М.И. Семевского». Издательскую продукцию представят издательства Москвы, Санкт-Петербурга, Великих Лук. 24 августа ярмарка издательской продукции продолжит работу на открытой площадке в Библиотечном квартале, где в 12:00 начнется праздник «Нас объединяет книга». Участники смогут встретиться с известными писателями и поэтами, краеведами, солистами и коллективами ДМШ им. М.П. Мусоргского и ЦЭВ. Также состоятся мастер-класс «Театральная маска», подготовленный творческой студией «Рисующий горд АRT», вторая благотворительная акция «Белый цветок», традиционные акции «Запишись в библиотеку» и буккроссинг (книгооборот). Вечером все желающие смогут поучаствовать во Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в библиотечном дворике.

Анжелика Романюк напомнила, что ежегодно в рамках празднования Дня города на набережной Ловати проводится выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества ремесленников и мастеров народного творчества «Город мастеров».

В этом году одновременно с работой ремесленников и мастеров народного творчества на набережной Ловати организуют фольклорную площадку «Великолучаночка», основанную на традиционных народных играх и обрядах Великолукского уезда. В программе выступления ансамбля «Заряница», ансамбля русских народных инструментов «Забава», творческих коллективов ДК ЛК.

На площади Рокоссовского в 16.00 городской духовой оркестр выступит с программой «Музыкальный вернисаж», все желающие смогут принять участие в танцевальном флешмобе вместе с образцовым коллективом студии бального танца «Созвездие».

Юные великолучане совместно с образцовым художественным коллективом театром детской песни «Летний дождь» и шоу-группой «Карусель» в 16:00 на площади Ленина смогут поучаствовать в детском караоке и исполнить песни из любимых мультфильмов.

В 17:00 великолучанам и гостям города представят праздничную музыкальную программу «Звездная россыпь» с участием выпускников детских музыкальных школ, участников творческих коллективов разных лет. А вечерняя программа «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» начнется на площади Ленина в 18.00. В ней примут участие творческие коллективы и солисты города. Значимым блоком программы станет церемония торжественного вручения великолучанам за особые заслуги перед городом памятной медали «Великие Луки – город воинской и чествование новых Почетных граждан.

«В этом году исполняется 75-лет с момента написания композитором Александровым музыкального произведения, ставшего основной современного государственного гимна России, – отметила Анжелика Романюк. – И кульминацией нашей программы станет исполнение гимна Российской Федерации хоровыми коллективами города и зрителями».

Специальным гостем праздника, как сообщила председатель комитета культуры, станет заслуженная артистка России Варвара, также на главной сцене выступит музыкальная шоу-группа «Рандеву» из Санкт-Петербурга.

Кроме того, на площади Матросова в 21:00 поднимутся в воздух аэростаты, в 22.00 – праздничный салют в честь Дня города. Также 25 августа на острове Дятлинка организуют шоу силового экстрима, открытые турниры по стритболу, мини-футболу и пляжному волейболу. В этот день пройдет рыболовный фестиваль.