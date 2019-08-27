0
16:57
ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы
16:40
Псков стал столицей брейкинга
15:45
Актриса Наталья Бочкарёва подобрала бездомного щенка в Псковской области
15:38
Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове
15:01
Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для автомобилей на три месяца
14:51
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
14:27
Мужчина на кухне — 3.0. №18. Романтический ужин от Александра Захарова
Еще новости
Общество

Наталья Горбачева: В Псковской области всё больше уделяется внимания кадрам в образовании

«По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова у нас все больше уделяется внимание кадрам в образовании», - заявила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России Наталья Горбачева на областном педагогическом совете, который проходит 27 августа в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Горбачева отметила, что вместе с председателем регионального комитета по образованию Александром Седуновым встречалась в августе с Михаилом Ведерниковым, чтобы донести до него все идеи по развитию образования в Псковской области, о которых говорят педагоги и эксперты региона. «Состоялся очень полезный и практичный разговор о проблемах образования и перспективах, - подчеркнула она и отметила, что губернатор хочет отметить педагогов, которые много лет трудились в Псковской области. Наталья Горбачева также выразила слова благодарности главе региона от имени Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России.

12 августа Михаил Ведерников предложил проработать и принять дополнительные региональные меры поддержки для работающих педагогов: и для молодых перспективных специалистов, и для учителей со стажем. На поддержку педагогов в Псковской области ежегодно выделяется 100 млн рублей, но губернатор пообещал увеличить эту сумму.

Кроме того, с 2020 года в Псковской области начнётся реализация программы «Земский учитель». Программа направлена на привлечение педагогических кадров в небольшие города и сельскую местность. Участник программы сможет получить 1 млн рублей на покупку или строительство собственного жилья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы
27 августа 2019
ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы
Псков стал столицей брейкинга
27 августа 2019
Псков стал столицей брейкинга
Актриса Наталья Бочкарёва подобрала бездомного щенка в Псковской области
27 августа 2019
Актриса Наталья Бочкарёва подобрала бездомного щенка в Псковской области
Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове
27 августа 2019
Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове
Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для автомобилей на три месяца
27 августа 2019
Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для автомобилей на три месяца
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
27 августа 2019
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
Замглавы Псковского района: Жители Талабов болеют душой за острова
27 августа 2019
Замглавы Псковского района: Жители Талабов болеют душой за острова
Образовательные туры по псковским памятникам ЮНЕСКО рекомендовали организовать педагогам
27 августа 2019
Образовательные туры по псковским памятникам ЮНЕСКО рекомендовали организовать педагогам

Идет загрузка...