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Общество

Вера Емельянова: Псковская область добьётся высоких результатов в образовании

27 августа в Псковской инженерно-лингвистической гимназии проходит областной педагогический совет. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, с началом нового учебного года от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова преподавателей поздравила его первый заместитель Вера Емельянова.

Вице-губернатор пожелала педагогическим работникам успехов в новом учебном году. Она отметила, что сегодня на августовском педагогическом совете будут обсуждаться приоритеты образовательной политики в Псковской области в условиях реализации национального проекта «Образование».

Вера Емельянова отметила, что задачи национального проекта прозрачны: обеспечение конкуретноспособности российского образования, развитие личности. Она напомнила, что благодаря нацпроекту в регионе создаются новые школы, детсады, развивается дополнительное образование, запускаются программы для поддержки учителей в городах и на селе. «Задачи сегодняшнего дня чрезвычайно амбициозны. Но мы добьемся высоких результатов!» - подчеркнула вице-губернатор.

Она также поблагодарила педагогов за то, что они смогли пройти целевые показатели майских указов президента России Владимира Путина. «Псковская область выполнила их почти полностью», - уточнила вице-губернатор.

«Работа на ближайшие пять лет потребует колоссальных сил. Убеждена, что через несколько лет не будет очередей в детсады и в регионе будут созданы комфортные условия для учителей, - отметила Вера Емельянова. - В добрый путь, коллеги!».

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