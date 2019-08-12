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Общество

Михаил Ведерников предложил ввести дополнительные меры поддержки для педагогов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил проработать и принять дополнительные региональные меры поддержки для работающих  педагогов: и для молодых перспективных специалистов, и для учителей со стажем. Такую инициативу он озвучил на встрече с председателем регионального отраслевого профсоюза Натальей Горбачевой, на которой обсуждались запуск программу «Земский учитель» и дополнительные меры поддержки педагогов. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Также совместно проработаем вопрос обеспечения льготного проезда учителей во время летних каникул, организации выездных медосмотров для сельских специалистов и возможность расширения социального пакета учителя», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что ежегодно на меры поддержки педагогов в Псковской области выделяется 100 млн рублей.  «Сумма для регионального бюджета серьезная, но учитывая социальную значимость профессии, работу в этом направлении обязательно продолжим, - пообещал губернатор. - С этим напрямую связано будущее и нашей области, и нашей страны».

Михаил Ведерников добавил, что инициативы по расширению мер поддержки учителей будут обсуждаться с педагогами на традиционном августовском педсовете. 

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