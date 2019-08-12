Михаил Ведерников предложил ввести дополнительные меры поддержки для педагогов в Псковской области

12:52, 12 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил проработать и принять дополнительные региональные меры поддержки для работающих педагогов: и для молодых перспективных специалистов, и для учителей со стажем. Такую инициативу он озвучил на встрече с председателем регионального отраслевого профсоюза Натальей Горбачевой, на которой обсуждались запуск программу «Земский учитель» и дополнительные меры поддержки педагогов. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Также совместно проработаем вопрос обеспечения льготного проезда учителей во время летних каникул, организации выездных медосмотров для сельских специалистов и возможность расширения социального пакета учителя», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что ежегодно на меры поддержки педагогов в Псковской области выделяется 100 млн рублей. «Сумма для регионального бюджета серьезная, но учитывая социальную значимость профессии, работу в этом направлении обязательно продолжим, - пообещал губернатор. - С этим напрямую связано будущее и нашей области, и нашей страны».

Михаил Ведерников добавил, что инициативы по расширению мер поддержки учителей будут обсуждаться с педагогами на традиционном августовском педсовете.