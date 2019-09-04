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Общество

Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов

Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Правительства РФ.

Распоряжение о закупке транспортных средств и распределении их между регионами 3 сентября подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В нём в качестве поставщиков автомобилей и автобусов определены российские производители: ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ».

Среди машин скорой помощи, которые поступят в Псковскую область, 38 будут класса В - автомобили экстренной медицинской помощи, и две – класса С – реанимобили.

Как следует из документа, из 35 школьных автобусов, предназначенных для региона, один будет вместимостью 10-12 человек, один – 13-20 человек. 10 автобусов рассчитаны на перевозку 21-24 пассажиров, 8 – 25-31 пассажира. Вместимость ещё 15 автобусов – более 31 человека.

Как отметили в пресс-службе администрации Псковской области, транспорт будет распределен между районами, исходя из потребности медицинских и образовательных учреждений.

Решение о закупке машин скорой помощи и школьных автобусов было принято 2 августа. Из резервного фонда Правительства РФ на эти целы были выделены 10 млрд рублей. На эти средства закупаются порядка 1 тысяча 200 автомобилей «скорой» и почти 2 тысячи 500 школьных автобусов.

Вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и карет скорой помощи неоднократно в Правительстве поднимал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате в прошлом году регион получил 41 автобус для перевозки детей и 10 специализированных автомобилей для медицинских учреждений. В этом году учреждениям здравоохранения области были переданы 30 машин.

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