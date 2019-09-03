Серию бесплатных мастер-классов организуют в Изборске с 7 сентября по 14 октября

16:23, 04 сентября 2019, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» присоединился к Европейским дням наследия, которые в этом году проводятся под девизом «Искусство и развлечения». В честь этого каждые выходные с 7 сентября по 14 октября в музее будет проходить цикл бесплатных творческих мастер- классов «Расписные выходные». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Участники мастер-классов под руководством музейного педагога смогут скопировать картины Рериха и Мельникова, нарисовать натюрморт или осенний пейзаж. Каждый сможет оставить свой рисунок в музее для будущей выставки.

7-8 сентября с 12:00 до 14:00 в музее ждут юных художников на занятие «Изборск в картинах П. Д. Мельникова (раскрашиваем осенний пейзаж)». Мастер-класс состоится в музейном кафе «Блинная» (улица Московская, 10).

14-15 сентября пройдёт мастер-класс «Осенний натюрморт с рябиной. Секреты акварельной живописи».

21-22 сентября - «Туман над Изборском. Живопись в технике «монотипия».

28 -29 сентября - «Родные дворики. Рисуем изборские усадьбы».

5-6 октября - «Краски осени (Рисование отпечатками листьев)».

12-13 октября - «Каменные стражи». Рисуем Изборскую крепость. Знакомство с творчеством Рериха».

Дополнительная информация по телефонам 8 (81148) 96-602, 8 (953) 245 08 43.