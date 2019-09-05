Россиян будут прививать от гриппа новой отечественной вакциной

09:03, 05 сентября 2019, ПАИ

Россиян будут прививать новой отечественной вакциной, которая сможет защитить сразу от четырех штаммов гриппа. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она пояснила, что каждый год составлялся прогноз, какой из вирусов гриппа может прийти, и в состав вакцины включали именно его. Существует вирус гриппа A — так называемый свиной пандемический грипп H1N1, один вирус гриппа A H3N2 — обычный сезонный и два вируса гриппа B.

«В этом году вакцина четырехвалентная и содержит все четыре штамма. В ней достаточно высокое количество антигена, который, безусловно, создает иммунную защиту организма против всех четырех штаммов. Это превосходный результат работы наших ученых и производственников», — рассказала Анна Попова. Она добавила, что препарат будет закуплен за счет федеральной казны.