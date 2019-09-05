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Общество

И. о. руководителя псковского центра «Подросток»: Мы благодарны губернатору за оперативное решение проблемы

«Губернатор в кратчайшие сроки отреагировал на нашу проблему, он услышал нашу просьбу. Большое ему спасибо за оперативность» - прокомментировала принятые решения и. о. руководителя центра «Подростка» Людмила Садовская по итогам состоявшейся накануне встречи с Михаилом Ведерниковым.

«Губернатор дал распоряжение, и уже сегодня мы вместе с Анной Кузыченко [начальник управления образования администрации Пскова - ПАИ] съездили в Дом детского творчества, нам выделено помещение, где мы будем проводить уроки, уроки и общеобразовательные, и по общепроизводственному обучению. Практикумы по общепроизводственному обучению пройдут на базе техникумов и училищ Пскова. Вот такой отличный результат нашей беседы с губернатором», - добавила Людмила Садовская.

Ранее губернатор Псковской области потребовал провести проверку действий управления образования администрации Пскова в отношении образовательного центра «Подросток». 2 сентября родителям, учащимся и педагогам сообщили о закрытии учреждения и постановке его на ремонт.

На встрече с Людмилой Садовской Михаил Ведерников заявил, что «Подросток» продолжит работу, всем сотрудникам образовательного учреждения сохранят размер заработной платы.  

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