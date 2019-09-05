Заплативший долг по алиментам пскович сможет отправиться в зарубежную командировку
Пскович заплатил долг по алиментам в размере 90 тысяч рублей, чтобы выехать за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Свои родительские обязанности мужчина не исполнял и в течении полугода не делал алиментные платежи. Пскович не торопился платить пока не узнал, что судебный пристав вынесла постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а псковичу в ближайшее время необходимо было выехать в рабочую командировку за границу.
В итоге свой долг в 87,5 тысяч рублей мужчина всё же оплатил.