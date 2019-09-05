Временную регистрацию для иногородних детей ввели в Псковской школе-интернате

13:07, 05 сентября 2019, ПАИ

Временную регистрацию для иногородних детей ввели в Псковской общеобразовательной школе-интернате. Об этом рассказала начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на внеочередной сессии Псковской городской Думы 5 сентября, где рассматривался вопрос о признании утратившим силу Положения об оплате за содержание учащихся школе-интернате, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко пояснила, что школ-интернатов, таких как в Пскове, на территории области всего несколько, поэтому принимают в них и детей из соседних районов. При этом, чтобы малообеспеченная семья могла воспользоваться льготой и не платить за нахождение ребёнка в интернате, школьник должен иметь регистрацию в Пскове.

Что же касается рассматриваемого документа, то, по словам начальника Управления образования, он устарел и с 2012 года не соответствует федеральному законодательству. Дело в том, что плату за содержание учащихся в школе-интернате плату должен устанавливать учредитель учебного заведения, в данном случае – администрация города, и такой документ уже принят.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская отметила, что в соответствии с подписанным администрацией города документом, все ранее действовавшие льготы сохраняются: бесплатно в школе-интернате смогут жить и обучатся дети-инвалиды и школьники из малообеспеченных семей.

Анна Кузыченко сообщила, что в интернате в основном именно дети из малообеспеченных семей, а также дети родителей, которые приехали в Псков временно, на заработки. В этом году школа приняла 214 учеников, которые будут получать образование, питание, а также присмотр и уход с понедельника по пятницу.