За попытку убийства бывшей супруги осудят мужчину в Порхове

19:47, 05 сентября 2019, ПАИ

За попытку убийства бывшей супруги 37-летний житель Порховского района предстанет перед судом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

15 июля злоумышленник пришел к дому бывшей 26-летней жены, которая проживала у родителей с двумя малолетними детьми. В ходе их разговора произошел конфликт, и он ударил ее ножом дважды в грудь и живот. После того, как девушка упала, мужчина попытался убить ее третьем ударом ножа в живот. После этого обвиняемый скрылся, поскольку на крики о помощи прибежали соседи.

Фельдшер ФАП, которая находилась поблизости, оказала пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвала ей «скорую». Правоохранители нашли обвиняемого в соседнем районе, после чего его задержали и на срок следствия поместили в СИЗО.

Злоумышленник ранее 7 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, угонов и хулиганства. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.