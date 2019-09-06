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Общество

Литовцы придумали способ обойти ночной запрет на продажу алкоголя

Литовцы придумали способ обойти ночной запрет: крепкий алкоголь можно получить круглые сутки в камере хранения, пишет DELFI.

Хранилище крепких алкогольных напитков, в котором в любое время суток можно «взять взаймы» у другого крепкий напиток — такую услугу несколько дней назад предложили вильнюсские предприниматели.

Автор идеи хранилища крепких алкогольных напитков — директор ЗАО Ричардас Банис. Он сказал DELFI, что хранилище действует первые дни, но первые клиенты уже воспользовались его услугами.

Схема работает так — клиент с помощью приложения компании приобретает крепкий напиток, а потом передает его в хранилище. В хранилище алкоголь лежит столько, сколько надо. Забрать алкоголь можно в любое время.

 

Плата за активацию этого приложения однократная и составляет 15 евро. «Пользователь может взять свои напитки, заплатив 3,00 евро за хранение», — сказал Банис. Кроме того, пользователь может взять из хранилища и напитки, принадлежащие другим — «взаймы».

«Такой пользователь получает право откупить и вернуть взятый взаймы товар. Мы убеждены, что наше хранилище не нарушает законы, даже наоборот способствует более эффективному обеспечению прав, кроме того, исключает возможность приобретения алкоголя несовершеннолетними людьми. В мире и в Литве есть самые разные хранилища, которыми пользуются люди, поэтому тут нет ничего нового», — сказал автор идеи и заметил, что само хранилище алкоголь не продает, товары покупают у специальной компании, у которой есть лицензия.

Сейчас в Вильнюсе установлено 5 таких хранилищ, которые будут работать 24 ч в сутки.

Представитель Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем считает, что деятельность этой компании нарушает закон. «Департамент оценил содержание этой услуги и решил, что она нацелена на то, чтобы обойти закон об ограничении продажи алкоголя», — сказала специалист, заметив, что департамент обратится к компании с призывом прекратить незаконную деятельность.

 

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