Экс-следователь из Пустошки возглавил прокуратуру Кабардино-Балкарии

17:16, 11 сентября 2019, ПАИ

В Республике Кабардино-Балкария назначен новый руководитель прокуратуры, им стал государственный советник юстиции 3 класса Николай Хабаров, он пробудет на этой должность 5 лет. Соответствующий Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

На посту прокурора Николай Хабаров сменил Олега Жарикова, которого перевели на должность прокурора Карачаево-Черкесии.

Николай Хабаров родился в 1968 году в селе Атманов-Угол Сосновского района Тамбовской области. Долгое время работал в Псковской обюласти следователем, старшим следователем прокуратуры Пустошкинского района, следователем и старшим следователем прокуратуры Великих Лук, прокурором Великолукского района, и. о. заместителя и заместителем прокурора Чеченской Республики.

Удостоен почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», именным оружием, знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 дет прокуратуре России».